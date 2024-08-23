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Биджиев: надоело обсуждать пенальти. Снова услышим, что всё было правильно

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Главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура РПЛ сезона-2024/25 с казанским "Рубином" (0:2).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Считаю, что ключевым моментом стало назначение пенальти. Нам уже надоело эти пенальти обсуждать, это уже пятый или шестой 11?метровый в наши ворота с начала чемпионата. Сейчас опять услышим трактовку про то, что рука была там, рука была здесь, не успел среагировать, близко или далеко. Все пенальти, которые в наши ворота были назначены, трактовки были ровно противоположные. Сейчас в очередной раз услышим, что всё было правильно", - приводит слова Биджиева "Матч ТВ".

Махачкалинское "Динамо" 23 августа в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 в Казани встречалось с местным "Рубином". Матч закончился победой хозяев со счётом 2:0. На 44-й минуте главный судья встречи назначил пенальти в ворота "Динамо" за игру рукой в своей штрафной площади защитника Идара Шумахова.

В активе "Динамо" после шести игр осталось пять очков, дагестанский клуб занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В 7-м туре РПЛ "Динамо" 1 сентября на выезде сыграет против самарских "Крыльев Советов".

Динамо Мх Чемпионат России ПЛ Хасанби Биджиев Рубин
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