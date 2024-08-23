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Семшов назвал качества Барко, которых не хватало "Спартаку"

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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов назвал качества Эсекьеля Барко, которых не хватало московскому "Спартаку".
Фото: ФК "Спартак"
"Барко — это один из тех футболистов, на которых стоит обратить внимание. У него очень много положительных качеств. Особенно таких, которых не хватало "Спартаку". Он вперед играет хорошо, вытаскивает мяч и бросается в глаза то, что он ищет все время продолжение атаки вперед", - приводит слова Семшова "Матч ТВ".

"Спартак" купил Барко у аргентинского "Ривер Плейта" в июле 2024 года за 14 млн евро (при рыночной стоимости, согласно интернет-порталу Transfermarket, 9 млн евро). В сезоне-2024/25 атакующий полузащитник успел сыграть за красно-белых в чемпионате и в Кубке в 5 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Контракт 25-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Игорь Семшов Эсекьель Барко Спартак
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