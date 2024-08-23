"Барко — это один из тех футболистов, на которых стоит обратить внимание. У него очень много положительных качеств. Особенно таких, которых не хватало "Спартаку". Он вперед играет хорошо, вытаскивает мяч и бросается в глаза то, что он ищет все время продолжение атаки вперед", - приводит слова Семшова "Матч ТВ".
"Спартак" купил Барко у аргентинского "Ривер Плейта" в июле 2024 года за 14 млн евро (при рыночной стоимости, согласно интернет-порталу Transfermarket, 9 млн евро). В сезоне-2024/25 атакующий полузащитник успел сыграть за красно-белых в чемпионате и в Кубке в 5 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Контракт 25-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Семшов назвал качества Барко, которых не хватало "Спартаку"
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов назвал качества Эсекьеля Барко, которых не хватало московскому "Спартаку".
Фото: ФК "Спартак"