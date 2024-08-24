"Лично мне сейчас больше остальных нравятся Лантратов и Лунев. Илья уже закрепился в "Локомотиве" и заслуженно считается там неоспоримым номером один. Андрей же только недавно вернулся в РПЛ, но уже всем стало понятно, что он находится в отличной форме. За его плечами опыт игры в "Зените" и в зарубежных командах, это важно" – цитирует Новикова "РБ Спорт".
Напомним, в текущем сезоне Лантратов отыграл в воротах "Локомотива" все 5 матчей и пропустил 5 мячей, Лунев так же отыграл все свои матчи в воротах "Динамо" в российском чемпионате и пропустил 3 гола.
Оба голкипера попали в расширенный список сборной России на сентябрьские товарищеские матчи сборной России против Вьетнама и Таиланда.
Встречи пройдут 5-го и 7-го Сентября во Вьетнаме. Также, помимо Лантратова и Лунева, в расширенный список сборной России попали: Евгений Латышонок ("Зенит") — 5 матчей, 1 пропущенный мяч, Матвей Сафонов ("ПСЖ") — 0 матчей и Александр Максименко ("Спартак") — 5 матчей, 3 пропущенных гола.
Валерий Новиков: Лантратов и Лунев лучшие голкиперы РПЛ
Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков высказал свое мнение о голкиперах сборной России Илье Лантратове и Андрее Луневе в преддверии товарищеских матчей сборной Росии против Вьетнама и Таиланда.
Фото: ФК "Динамо"