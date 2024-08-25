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Орлов - об игре Латышонка в матче со "Спартаком": чудо, просто чудо!

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Российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру голкипера "Зенита" Евгения Латышонка в матче против "Спартака".
Фото: "РИА Новости"
"Герой матча — Латышонок. Сколько мячей сегодня вытащил! Чудо, просто чудо!", - цитирует слова Орлова "СЭ".

Напомним, что в рамках 6 тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" и "Спартак" разошлись миром - 0:0.

На данный момент "Зенит" с 14 набранными очками занимает 1 место в турнирной таблице, "Спартак" с 11 баллами - четвертый.

Геннадий Орлов Зенит Спартак Чемпионат России ПЛ
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