"Герой матча — Латышонок. Сколько мячей сегодня вытащил! Чудо, просто чудо!", - цитирует слова Орлова "СЭ".
Напомним, что в рамках 6 тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" и "Спартак" разошлись миром - 0:0.
На данный момент "Зенит" с 14 набранными очками занимает 1 место в турнирной таблице, "Спартак" с 11 баллами - четвертый.
Орлов - об игре Латышонка в матче со "Спартаком": чудо, просто чудо!
Российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру голкипера "Зенита" Евгения Латышонка в матче против "Спартака".
Фото: "РИА Новости"