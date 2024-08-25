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Отец Даку - о будущем игрока: Мирлинд, скорее всего, останется в "Рубине"

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Отец игрока "Рубина" Мирлинда Даку высказался по поводу будущего своего сына.
Фото: "Чемпионат"
"Конкретных предложений по уходу сына не было, все закончилось только интересом. Мирлинд, скорее всего, останется в "Рубине", - цитирует слова отца Даку Sport24.

Напомним, что ранее в СМИ была информация о том, что Мирлинд Даку может покинуть "Рубин" в летнее трансферное окно.

За казанскую команду албанский футболист выступает с 11 июля 2023 года. За это время он успел провести 39 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач.

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3 млн евро.

Мирлинд Даку Рубин Российские трансферы
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