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Круговой: привык к Москве, в центре здесь красиво, но в Питере красивее

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Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал о своей адпатации в Москве.
Фото: ПФК ЦСКА
"Привык к Москве. Еще, конечно, идет адаптация к городу, но уже более-менее понятно, что надо делать здесь. Один раз ездили в центр — красиво и понравилось. Надеюсь, будет свободное время и съездим еще. Где более красиво? Без обид, но в Питере", - цитирует Кругового Sport24.

Защитник Данил Круговой перешел в московский ЦСКА из петербургского "Зенита" этим летом на правах свободного агента. Игрок подписал соглашение с московским клубом еще зимой и провел вторую часть сезона в составе второй команды петербургского клуба.

В текущем сезоне Данил Круговой провел за "армейцев" во всех турнирах 7 матчей и отметился двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 1,8 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Данил Круговой ЦСКА
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