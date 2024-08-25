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Чернов: примет ли команда Соболева? Посмотрим, что он скажет, хотелось бы услышать извинения

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Защитник "Спартака" Никита Чернов высказался о нападающем Александре Соболеве.
Фото: ФК "Спартак"
— Примет ли команда Соболева, если он захочет вернуться?

— Посмотрим, что он скажет, может быть.

— Важны именно слова? Извинения?

— Хотелось бы что-то такое услышать, да.

— Ты лично готов принять его обратно?

— Я думаю, что он просто ничего такого не скажет, вот и все, - заявил Чернов

Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий московского "Спартака" Александр Соболев в ближайшее время может перейти в петербургский "Зенит", сообщалось, что петербуржцы могут заплатить за игрока 10-12 миллионов евро. Спортивный директор красно-белых Томаш Амарал объявил, что форвард отстранен от тренировок с основной командой и занимается индивидуально.

Сообщалось, что Соболев лично заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что желает перейти в петербургский клуб и более не намерен выступать за "Спартак". В прошлом сезоне нападающий отличился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами в 34-х встречах во всех турнирах, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 7,5 миллионов евро.

Источник: "РБ Спорт".

Никита Чернов Спартак Александр Соболев
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