— Примет ли команда Соболева, если он захочет вернуться?
— Посмотрим, что он скажет, может быть.
— Важны именно слова? Извинения?
— Хотелось бы что-то такое услышать, да.
— Ты лично готов принять его обратно?
— Я думаю, что он просто ничего такого не скажет, вот и все, - заявил Чернов
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий московского "Спартака" Александр Соболев в ближайшее время может перейти в петербургский "Зенит", сообщалось, что петербуржцы могут заплатить за игрока 10-12 миллионов евро. Спортивный директор красно-белых Томаш Амарал объявил, что форвард отстранен от тренировок с основной командой и занимается индивидуально.
Сообщалось, что Соболев лично заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что желает перейти в петербургский клуб и более не намерен выступать за "Спартак". В прошлом сезоне нападающий отличился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами в 34-х встречах во всех турнирах, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 7,5 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт".
Чернов: примет ли команда Соболева? Посмотрим, что он скажет, хотелось бы услышать извинения
Защитник "Спартака" Никита Чернов высказался о нападающем Александре Соболеве.
Фото: ФК "Спартак"