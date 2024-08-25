"Да, действительно Лусиано уже направляется в Россию, но сделка официально ещё не состоялась", - цитирует агента "Евро-Футбол.ру".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий "Аргентинос Хуниорс" в ближайшее время перейдет в петербургский "Зенит" за 12-14 миллионов евро. В 2024 году нападающий провел за аргентинский клуб во всех турнирах 21 матч и отметился 5-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 10 миллионов евро.
Агент Гонду подтвердил, что его клиент отправился в Россию для перехода в "Зенит"
Футбольный агент Густаво Гони, представляющий интересы Лусиано Гонду, заявил, что его клиент отправился в Россию.
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