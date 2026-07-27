По итогам матча команда Сергея Юрана вновь потеряла очки. В трех сыгранных турах уральцы одержали только одну победу и потерпели поражение.
На данный момент екатеринбуржцы располагаюся на 10-й строчке в турнирной таблице.
Первая лига
3 тур
"Ленинградец": Смирнов, Калугин, Ботака-Иобома, Кудрявцев, Николаев, Родин, Емельянов, Морозов, Кенфак, Кулишев, Укомский.
"Урал": Селихов, Тихий, Мамин, Итали, Прищепа (Коротков, 40), Карапузов, Сунгатулин, Лео Кордейро, Бондарев, Ишков, Секулич.
Предупреждения: Итало, 28, Сунгатулин, 39, Кудрявцев, 41, Секулич, 45+2.
"Урал" не сумел выиграть у "Ленинградца"
"Ленинградец" сыграл вничью с "Уралом" в 3-м туре Первой лиги (0:0).
Фото: ФК "Урал"