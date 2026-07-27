"Урал" не сумел выиграть у "Ленинградца"

"Ленинградец" сыграл вничью с "Уралом" в 3-м туре Первой лиги (0:0).

Фото: ФК "Урал"

По итогам матча команда Сергея Юрана вновь потеряла очки. В трех сыгранных турах уральцы одержали только одну победу и потерпели поражение.На данный момент екатеринбуржцы располагаюся на 10-й строчке в турнирной таблице.: Смирнов, Калугин, Ботака-Иобома, Кудрявцев, Николаев, Родин, Емельянов, Морозов, Кенфак, Кулишев, Укомский.: Селихов, Тихий, Мамин, Итали, Прищепа (Коротков, 40), Карапузов, Сунгатулин, Лео Кордейро, Бондарев, Ишков, Секулич.: Итало, 28, Сунгатулин, 39, Кудрявцев, 41, Секулич, 45+2.