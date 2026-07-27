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Коваленко дебютировал за "Локомотив" в 1-м туре РПЛ

Александр Коваленко впервые сыграл за "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"
В эти минуты продолжается матч первого тура РПЛ между московским "Локомотивом" и грозненским "Ахматом". Игра проходит на "РЖД Арене" в Москве, на момент написания новости счет 1:0 в пользу хозяев поля. Победный пока мяч на счету вингера Зелимхана Бакаева, забившего на восьмой минуте.

Полузащитник Александр Коваленко дебютировал в красно-зеленой футболке, выйдя на замену на 68-й минуте встречи.

Напомним, 20-летний Коваленко перешел в стан "железнодорожников" на правах аренды этим летом из "Сочи".

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