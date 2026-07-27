"Черчесов хорошо командой занимается". Смородская - о ничьей в матче "Локомотив" - "Ахмат"

Фото: ФК "Ахмат"

- Мне кажется, они ещё не вошли в ритм чемпионата, а в концовке встречи малость подрасслабились и тут же получили гол в свои ворота. Потеряли бдительность. Так что все закономерно.Что касается "Ахмата", то играл он сегодня очень неплохо. Видно, что Черчесов хорошо командой занимается.