- "Локомотив" в самом конце встречи упустил победу. Как это прокомментируете?
- Мне кажется, они ещё не вошли в ритм чемпионата, а в концовке встречи малость подрасслабились и тут же получили гол в свои ворота. Потеряли бдительность. Так что все закономерно.
Что касается "Ахмата", то играл он сегодня очень неплохо. Видно, что Черчесов хорошо командой занимается.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
"Черчесов хорошо командой занимается". Смородская - о ничьей в матче "Локомотив" - "Ахмат"
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала Rusfootball.info ничью железнодорожников с "Ахматом" в первом туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Ахмат"