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"Черчесов хорошо командой занимается". Смородская - о ничьей в матче "Локомотив" - "Ахмат"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала Rusfootball.info ничью железнодорожников с "Ахматом" в первом туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Ахмат"
- "Локомотив" в самом конце встречи упустил победу. Как это прокомментируете?

- Мне кажется, они ещё не вошли в ритм чемпионата, а в концовке встречи малость подрасслабились и тут же получили гол в свои ворота. Потеряли бдительность. Так что все закономерно.

Что касается "Ахмата", то играл он сегодня очень неплохо. Видно, что Черчесов хорошо командой занимается.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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