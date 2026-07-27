Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "Ростова"

Пресс-службы "Оренбурга" и "Ростова" опубликовали составы команд на 1-й тур РПЛ.

Матч между "Оренбургом" и "Ростовом" в первом туре Российской Премьер-Лиге состоится сегодня, 26 июля. Встреча пройдет в Оренбурге на стадионе "Газовик", стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.По итогам прошлого сезона оренбуржцы финишировали на безопасной 12-й строчке и избежали попадания в стыковые матчи. Ростовская команда завершила чемпионат на 10-м месте.