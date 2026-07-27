"Торпедо" впервые в этом сезоне потеряло очки

На гол нападающего гостей Дениса Миронова на 17-й минуте игры хозяева поля ответили точным ударом Алексея Каштанова, отличившегося на 52-й минуте.
Таким образом "автозаводцы" впервые в текущем чемпионате потеряли очки. Ранее черно-белые одержали две победы в двух стартовых турах.
Первая лига
3 тур
Голы: Каштанов, 52 - Миронов, 17.
"Торпедо": Солдатенко, Бозов, Бородин, Корнюшин, Шевченко, Москвичёв, Погосов (Орехов, 46), Галоян (Цыпченко, 46), Берковский, Камара, Каштанов.
"Шинник": Митров, Карпов, Котин, Черный, Косогоров, Чистяков, Голубев, Ланин, Мартовой, Порохов, Миронов.
Предупреждения: Ланин, 26, Погосов, 42.