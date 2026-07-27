"Торпедо" впервые в этом сезоне потеряло очки

Фото: ФК "Торпедо"

На гол нападающего гостей Дениса Миронова на 17-й минуте игры хозяева поля ответили точным ударом Алексея Каштанова, отличившегося на 52-й минуте.Таким образом "автозаводцы" впервые в текущем чемпионате потеряли очки. Ранее черно-белые одержали две победы в двух стартовых турах.: Каштанов, 52 - Миронов, 17.: Солдатенко, Бозов, Бородин, Корнюшин, Шевченко, Москвичёв, Погосов (Орехов, 46), Галоян (Цыпченко, 46), Берковский, Камара, Каштанов.: Митров, Карпов, Котин, Черный, Косогоров, Чистяков, Голубев, Ланин, Мартовой, Порохов, Миронов.: Ланин, 26, Погосов, 42.