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"Торпедо" впервые в этом сезоне потеряло очки

"Торпедо" сыграло дома вничью с "Шинником" в матче 3-го тура Первой лиги (1:1).
Фото: ФК "Торпедо"
На гол нападающего гостей Дениса Миронова на 17-й минуте игры хозяева поля ответили точным ударом Алексея Каштанова, отличившегося на 52-й минуте.

Таким образом "автозаводцы" впервые в текущем чемпионате потеряли очки. Ранее черно-белые одержали две победы в двух стартовых турах.

Первая лига

3 тур

Голы: Каштанов, 52 - Миронов, 17.

"Торпедо": Солдатенко, Бозов, Бородин, Корнюшин, Шевченко, Москвичёв, Погосов (Орехов, 46), Галоян (Цыпченко, 46), Берковский, Камара, Каштанов.

"Шинник": Митров, Карпов, Котин, Черный, Косогоров, Чистяков, Голубев, Ланин, Мартовой, Порохов, Миронов.

Предупреждения: Ланин, 26, Погосов, 42.

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