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Смолов назвал клуб, за который сыграет в этом Кубке России

Стало известно, за кого выступит в новом сезоне Кубка России бывший форвард сборной России Федор Смолов.
Фото: телеграм-канал Смолова
"Готовлюсь к Кубку вместе с "Фанком Броук Бойз", - написал Смолов в своем телеграм-канале и прикрепил несколько фотографий с тренировки.

Отметим, ранее медиафутбольный клуб "Броук Бойз" объединился с любительской командой "Фанком" из Кирова для участия в новом сезоне Кубка России.

В первом раунде Пути регионов команда Смолова сыграет против "БоМиК". Матч пройдет 28 июля на стадионе "Трудовые резервы" в Казани и начнется в 15:00 по московскому времени.

Напомним, в прошлом году Смолов забил два гола за "Броук Бойз" в Кубке России.

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