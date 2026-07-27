Смолов назвал клуб, за который сыграет в этом Кубке России

Стало известно, за кого выступит в новом сезоне Кубка России бывший форвард сборной России Федор Смолов.

Фото: телеграм-канал Смолова

"Готовлюсь к Кубку вместе с "Фанком Броук Бойз", - написал Смолов в своем телеграм-канале и прикрепил несколько фотографий с тренировки.



Отметим, ранее медиафутбольный клуб "Броук Бойз" объединился с любительской командой "Фанком" из Кирова для участия в новом сезоне Кубка России.



В первом раунде Пути регионов команда Смолова сыграет против "БоМиК". Матч пройдет 28 июля на стадионе "Трудовые резервы" в Казани и начнется в 15:00 по московскому времени.



Напомним, в прошлом году Смолов забил два гола за "Броук Бойз" в Кубке России.