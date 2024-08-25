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Новосельцев: "Балтика" и "Сочи" могли бы быть более конкурентными в лиге в отличие от "Акрона" и "Динамо Махачкала"

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Бывший защитник "Сочи" Иван Новосельцев прокомментировал игру новичков Российской Премьер-Лиги "Акрона" и махачкалинского "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"
"Если бы в РПЛ остались "Балтика" и "Сочи" вместо тех команд, что зашли, чемпионат был бы более конкурентным и насыщенным. А сейчас новые команды по ряду обстоятельств просто выпадают. Тот "Сочи", что был в конце сезона, неужели проиграл бы ЦСКА со счётом 0:4? 2:2 — ближе к реальности" — сказал Новосельцев в эфире "Матч ТВ".

После 6-ти сыгранных туров "Динамо Махачкала" и "Акрон" занимают 12-е и 13-е место в турнирной таблице РПЛ соответственно. В то время как в предыдущем сезоне после 6-ти туров "Сочи" был на 12-м месте в турнирной таблице, а "Балтика" располагалась на 15-й строчке турнирной таблицы российского чемпионата. По итогам 30 туров команды вылетели из РПЛ, заняв 16 и 15 место соответственно. Ближайшие свои матчи новички лиги проведут в гостях. "Акрон" сыграет в Грозном с "Ахматом", а махачкалинцы поедут в гости к самарским "Крыльям Советов".

Иван Новосельцев Балтика Сочи Акрон Динамо Мх
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