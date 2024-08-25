"На сегодняшний день назначение Станковича в "Спартак" себя оправдывает. Появился баланс игры в обороне, полный порядок в полузащите, где есть люди, которые создают моменты. В этом сезоне раскрылся Угальде, который много забивает. При этом тренере "Спартак" идёт в нужном и правильном направлении", - сказал Кечинов.
После шести туров московский клуб набрал 11 очков и на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Под руководством Деяна Станковича красно-белые сыграли восемь матчей, включая две встречи в Кубке России. На счету команды пять побед, две ничьи и одно поражение, которое случилось в дебюте серба против "Оренбурга" (0:2). Отметим, в последних шести встречах во всех турнирах "Спартак" не пропустил ни одного мяча. В последнем матче 6-го тура с петербургским "Зенитом" подопечные Деяна Станковича сыграли вничью 0:0.
Источник: "Чемпионат"
Кечинов: при Деяне Станковиче "Спартак" идёт в нужном и правильном направлении
Бывший футболист "Спартака»" Валерий Кечинов оценил игру команды при главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"