Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
3 - 1 3 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо
0 - 1 0 1
Краснодар2 тайм
Локомотив
20:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
3 - 4 3 4
СочиЗавершен
Торпедо
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен
Балтика
19:00
КАМАЗНе начат
Чайка
19:00
ЕнисейНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
1 - 1 1 1
НьюкаслЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 6 2 6
ЧелсиЗавершен
Ливерпуль
1 - 0 1 0
Брентфорд1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Мадрид
0 - 0 0 0
Вальядолид1 тайм
Леганес
20:00
Лас-ПальмасНе начат
Алавес
20:15
БетисНе начат
Атлетико
22:30
ЖиронаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
19:30
ВенецияНе начат
Торино
19:30
АталантаНе начат
Рома
21:45
ЭмполиНе начат
Наполи
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
2 - 3 2 3
БаварияЗавершен
Санкт-Паули
0 - 0 0 0
Хайденхайм1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ланс
2 - 0 2 0
БрестЗавершен
Страсбург
1 - 0 1 0
Ренн1 тайм
Нант
1 - 0 1 0
Осер1 тайм
Ницца
0 - 0 0 0
Тулуза1 тайм
Марсель
21:45
РеймсНе начат

Кечинов: при Деяне Станковиче "Спартак" идёт в нужном и правильном направлении

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист "Спартака»" Валерий Кечинов оценил игру команды при главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"
"На сегодняшний день назначение Станковича в "Спартак" себя оправдывает. Появился баланс игры в обороне, полный порядок в полузащите, где есть люди, которые создают моменты. В этом сезоне раскрылся Угальде, который много забивает. При этом тренере "Спартак" идёт в нужном и правильном направлении", - сказал Кечинов.

После шести туров московский клуб набрал 11 очков и на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Под руководством Деяна Станковича красно-белые сыграли восемь матчей, включая две встречи в Кубке России. На счету команды пять побед, две ничьи и одно поражение, которое случилось в дебюте серба против "Оренбурга" (0:2). Отметим, в последних шести встречах во всех турнирах "Спартак" не пропустил ни одного мяча. В последнем матче 6-го тура с петербургским "Зенитом" подопечные Деяна Станковича сыграли вничью 0:0.

Источник: "Чемпионат"

Спартак Деян Станкович Валерий Кечинов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится