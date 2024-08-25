"Было видно, что "Спартак" приехал в Питер играть не вторым номером. Поэтому "Спартак" превзошёл по всем показателям "Зенит": по ударам в створ ворот, по владению мячом. Можно сказать, есть доля того, что было удаление за 30 мин до конца матча. В любом случае считаю, что сыграли очень организованно", - сказал Аленичев.
Матч "Зенита" и "Спартака" состоялся в минувшую субботу, 24 августа, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Команды не смогли отличиться голами, встреча завершилась безголевой ничьей. Красно-белые с 62-й минуты играли в большинстве после того, как защитник сине-бело-голубых получил вторую желтую карточку. После шести игр "Зенит" набрал 14 очков и на данный момент занимает первое место, "Спартак" располагается на четвертой строчке с 11-ю набранными очками.
Источник: "Чемпионат"
Аленичев: "Спартак" приехал в Питер играть не вторым номером, сыграли очень организованно
Бывший игрок "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением о матче 6-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком" (0:0).
Фото: РИА Новости