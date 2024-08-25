Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
3 - 1 3 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо
0 - 1 0 1
КраснодарЗавершен
Локомотив
3 - 2 3 2
РостовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
3 - 4 3 4
СочиЗавершен
Торпедо
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен
Балтика
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Чайка
2 - 0 2 0
ЕнисейЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
1 - 1 1 1
НьюкаслЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 6 2 6
ЧелсиЗавершен
Ливерпуль
2 - 0 2 0
БрентфордЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Мадрид
3 - 0 3 0
ВальядолидЗавершен
Леганес
2 - 1 2 1
Лас-ПальмасЗавершен
Алавес
0 - 0 0 0
БетисЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
0 - 0 0 0
ВенецияЗавершен
Торино
2 - 1 2 1
АталантаЗавершен
Рома
1 - 2 1 2
ЭмполиЗавершен
Наполи
3 - 0 3 0
БолоньяЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
2 - 3 2 3
БаварияЗавершен
Санкт-Паули
0 - 2 0 2
ХайденхаймЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ланс
2 - 0 2 0
БрестЗавершен
Страсбург
3 - 1 3 1
РеннЗавершен
Нант
2 - 0 2 0
ОсерЗавершен
Ницца
1 - 1 1 1
ТулузаЗавершен
Марсель
2 - 2 2 2
РеймсЗавершен

Карпин рассказал о чем говорил с командой в перерыве матча с "Локомотивом"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о беседе с командой в перерыве матча с "Локомотивом" (2:3).
Фото: ФК "Ростов"
"Говорили о том, что надо третий гол пропустить сразу на первой секунде. Я попросил. О чём говорили?! Внимательно. Третий гол если пропустим, будут проблемы. Как раз про это и говорили", - цитирует Карпина "Чемпионат".

Сегодня, 25-го августа, "Ростов" уступил на выезде московскому "Локомотиву" в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:3. Забитыми мячами отличились: Батраков, Самошников и Тикнизян, в составе южан - Роналдо (дубль). Отметим, что защитник московского клуба Наир Тикнизян поразил ворота южан на первой минуте второго тайма после быстрой атаки, которая началась с розыгрыша мяча в центральном круге.

После 6-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 15-ю набранными очками, "Ростов" располагается на 8-й строчке и имеет в своем активе 8 очков.

В следующем туре "Локомотив" примет на своем поле "Краснодар", а команда Валерия Карпина сыграет на своем поле с воронежским "Факелом".

Валерий Карпин Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится