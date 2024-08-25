"Говорили о том, что надо третий гол пропустить сразу на первой секунде. Я попросил. О чём говорили?! Внимательно. Третий гол если пропустим, будут проблемы. Как раз про это и говорили", - цитирует Карпина "Чемпионат".
Сегодня, 25-го августа, "Ростов" уступил на выезде московскому "Локомотиву" в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:3. Забитыми мячами отличились: Батраков, Самошников и Тикнизян, в составе южан - Роналдо (дубль). Отметим, что защитник московского клуба Наир Тикнизян поразил ворота южан на первой минуте второго тайма после быстрой атаки, которая началась с розыгрыша мяча в центральном круге.
После 6-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 15-ю набранными очками, "Ростов" располагается на 8-й строчке и имеет в своем активе 8 очков.
В следующем туре "Локомотив" примет на своем поле "Краснодар", а команда Валерия Карпина сыграет на своем поле с воронежским "Факелом".
Карпин рассказал о чем говорил с командой в перерыве матча с "Локомотивом"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о беседе с командой в перерыве матча с "Локомотивом" (2:3).
Фото: ФК "Ростов"