Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Родина
19:30
РоторНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
22:30
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
19:30
КомоНе начат
Верона
21:45
ЮвентусНе начат

Спортивный директор "Ростова": не знаю, что с судейством в РПЛ. Запредельное количество ошибок

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортдиректор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал судейство в чемпионате России.
Фото: Чемпионат.com
"Не знаю, что с судейством. Это не к нам вопрос. Прошлый тур был более или менее неплохой. А до этого кошмар, что творилось, — запредельное количество ошибок", - цитирует Рыскина "Чемпионат".

Вчера, 25 августа, "Ростов" уступил в Москве "Локомотиву" в матче 6-го тура РПЛ со счетом 2:3. На данный момент команда Валерия Карпина набрала 8 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

Следующим соперником для ростовчан станет "Оренбург", с которым им предстоит встреча в Кубке России. Поединок состоится в Оренбурге в среду, 28 августа, и начнется в 15:00 по столичному времени.

Алексей Рыскин Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится