"Не знаю, что с судейством. Это не к нам вопрос. Прошлый тур был более или менее неплохой. А до этого кошмар, что творилось, — запредельное количество ошибок", - цитирует Рыскина "Чемпионат".
Вчера, 25 августа, "Ростов" уступил в Москве "Локомотиву" в матче 6-го тура РПЛ со счетом 2:3. На данный момент команда Валерия Карпина набрала 8 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице.
Следующим соперником для ростовчан станет "Оренбург", с которым им предстоит встреча в Кубке России. Поединок состоится в Оренбурге в среду, 28 августа, и начнется в 15:00 по столичному времени.
Спортивный директор "Ростова": не знаю, что с судейством в РПЛ. Запредельное количество ошибок
Спортдиректор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал судейство в чемпионате России.
Фото: Чемпионат.com