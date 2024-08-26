"Считаю, это что была грубейшая ошибка судьи, когда он не назначил пенальти в ворота "Краснодара" в моменте с Лаксальтом. Я просто удивлён, что судьи на VAR не позвали Карасёва посмотреть этот эпизод. Вообще много случается судейских ошибок. Наверное, на это надо обратить внимание — почему это происходит?", - цитирует Семина "Чемпионат".
Вчера, 25-го августа, московское "Динамо" на своем поле уступило "Краснодару" со счетом 0:1 в матче 6-го тура чемпионата России. Во втором тайме полузащитник бело-голубых Диего Лаксальт упал в чужой штрафной после контакта с полузащитником Александром Черниковым, однако бригада арбитров не посчитала, что в этом моменте игрок "быков" нарушил правила.
После 6-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю набранными очками, команда Мурада Мусаева имеет такое же количество набранных очков и на данный момент замыкает топ-3.
Семин: в РПЛ случается много судейских ошибок. Наверное, на это надо обратить внимание — почему это происходит?
Российский тренер Юрий Семин высказался о работе судей в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"