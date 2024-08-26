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Председатель правления "Зенита" Медведев заявил, что Гонду в ближайшее время перейдет в "Зенит"

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал о переходе нападающего Лусиано Гонду.
Фото: GETTY IMAGES
"Игрок проходит медосмотр", - цитирует Медведева "СЭ".

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий "Аргентинос Хуниорс" Лусиано Гонду в ближайшее время перейдет в петербургский "Зенит" за 12-14 миллионов евро. В 2024 году форвард отметился 5-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами в 21-м матче во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 10 миллионов евро.

Зенит Александр Медведев Лусиано Гонду Российские трансферы
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