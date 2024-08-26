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Полузащитник "Краснодара" Сперцян прокомментировал возможный переход во французский "Ланс"

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Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался об интересе французского "Ланса".
Фото: ФК "Краснодар"
"Ланс"? Было, но прошло", - цитирует Сперцяна "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян может перейти во французский "Ланс". В текущем сезоне Сперцян провел за южан во всех турнирах девять матчей и отметился двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро.

Краснодар Ланс Эдуард Сперцян Российские трансферы
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