"Ланс"? Было, но прошло", - цитирует Сперцяна "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян может перейти во французский "Ланс". В текущем сезоне Сперцян провел за южан во всех турнирах девять матчей и отметился двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро.
Полузащитник "Краснодара" Сперцян прокомментировал возможный переход во французский "Ланс"
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался об интересе французского "Ланса".
Фото: ФК "Краснодар"