"Можем ли побороться за тройку? Не знаю. Шансы всегда есть. Если наладим чуть дела в обороне, станем меньше пропускать. Много забиваем, но много и пропускаем. Когда три пропускаем в Москве с "Локомотивом", тяжело забить четыре", - цитирует Глебова "РБ Спорт".
Вчера, 25-го августа, "Ростов" на выезде уступил московскому "Локомотиву" в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:3. Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник Данил Глебов может перейти в московский "Спартак" этим летом.
После 6-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе восемь набранных очков. В следующем туре южане примут на своем поле воронежский "Факел".
Полузащитник "Ростова" Глебов - о шансах побороться за топ-3: шансы всегда есть
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов высказался об амбициях команды.
Фото: ФК "Ростов"