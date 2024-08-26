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Марио Фернандес: "Зенит" предлагал мне продлить контракт, но я отказался

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Защитник Марио Фернандес высказался об уходе из петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" предлагал мне продлить контракт, но я отказался. Не хочу вдаваться в подробности по условиям. Скажу только, что мы не пришли к соглашению", - цитирует Фернандеса "Чемпионат".

Напомним, что экс-игрок сборной России Марио Фернандес покинул петербургский "Зенит" этим летом на правах свободного агента. Защитник расторг контракт с клубом по обоюдному соглашению сторон. Всего на счету экс-игрока сборной России 271 матч в Российской Премьер-Лиге, 9 забитых мячей и 35 результативных передач. Ранее защитник выступал за московский ЦСКА. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.

После 6-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 14 набранных очков.

Марио Фернандес Зенит
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