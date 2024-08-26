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Сперцян - о судействе в РПЛ: мое дело - играть в футбол. У судей своя работа, а у нас своя

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Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался о судействе в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"
"Мое дело - играть в футбол. У судей своя работа, а у нас своя. Это футбол. Тут бывают спорные решения. Но решения принимают судьи, а мы должны выполнять свою работу", - сказал Сперцян.

В матче 6-го тура РПЛ между "Динамо" и "Краснодаром" (1:0) в концовке встречи произошел спорный момент. Игрок бело-голубых Диего Лаксальт упал в штрафной "быков" после контакта с полузащитником Александром Черниковым. Главный арбитр встречи Сергей Карасев оставил эпизод без внимания, арбитры VAR не стали вмешиваться. Руководство "Динамо" заявило, что обратиться в Экспертно-судейскую комиссию РФС.

Матч закончился победой "Краснодара", единственный гол забил нападающий Виктор Са. После шести туров бело-голубые занимают третьей место в турнирной таблице, набрав 12 очков, "Краснодар" благодаря победе над динамовцами вышел на третье место, имея в активе 12 баллов.

Источник: "Спорт Экспресс"

Эдуард Сперцян
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