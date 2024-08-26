"Мне кажется, что возможен вариант с "Крыльями Советов", поскольку команда нуждается в центральном нападающем. Смогут ли они договориться в финансовом плане? Ведь "Крылья" в этом смысле ограничены. Будет всё зависеть и от позиции "Спартака", пойдут они на компенсационные условия или нет", - сказал Кузьмичев.
Напомним, после первой игры в чемпионате руководство "Спартак" решило отстранить Соболева от тренировок с первой командой. Официально причину такого решения не озвучивали, по сообщениям СМИ, форварда убрали от основы после того, как Александр честно поговорил с главным тренером Деяном Станковичем и признался ему, что его мысли заняты переходом в "Зенит".
На фоне слухов о трансфере Соболева в петербургский клуб переход так и не состоялся. Ранее в прессе писали, что 27-летний нападающий может перейти в самарские "Крылья Советов", но позже эту информацию опровергли. По оценке портала Transfermarkt стоимость игрока составляет 7,5 миллиона евро, контракт с красно-белыми действует до лета 2026 года.
Источник: Metaratings
Кузьмичев - о продолжении карьеры Соболева: мне кажется, возможен вариант с "Крыльями Советов"
Бывший заместитель генерального директора "Спартака" Владимир Кузьмичёв высказался о продолжении карьеры нападающего красно-белых Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"