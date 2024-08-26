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Игрок "Спартака" Хлусевич - о ничье с "Зенитом": мы делали максимум и доминировали больше

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Защитник московского "Спартака" Данил Хлусевич прокомментировал ничейный результат в матче 6-го тура РПЛ между "Зенитом" и красно-белыми (0:0).
Фото: ФК "Спартак"
"Кто упустил победу - мы или "Зенит"? Пока не могу сказать. Но мы со своей стороны делали максимум и доминировали больше, чем соперник", - сказал Хлусевич.

Встреча между "Зенитом" и "Спартаком" закончилась со счетом 0:0, на 62-й минуте защитник петербуржцев Страхиня Эракович получил вторую желтую карточку, красно-белые остались в большинстве, но так и не смогли реализовать численное преимущество. Петербургский клуб по итогам 6-го тура уступил лидерство в чемпионате московскому "Локомотиву", "железнодорожники" набрали 15 очков, у "Зенита" стало на один балл меньше. "Спартак" занимает пятое место с 11-ю набранными очками.

Источник: "РБ Спорт"

Даниил Хлусевич Спартак Зенит
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