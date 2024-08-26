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Марио Фернандес: считаю ли переход в "Зенит" ошибкой? Нет, клуб вёл себя корректно по отношению ко мне

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Бывший защитник "Зенита" Марио Фернандес оценил свое решение перейти в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
"Считаю ли переход в "Зенит" ошибкой? Нет, клуб вёл себя корректно по отношению ко мне. "Зенит" - большой клуб. Кроме того, я обрёл там много друзей", - сказал Фернандес.

Напомним, что Марио Фернандес присоединился к петербургскому "Зениту" прошлым летом на правах свободного агента. Защитник провел за петербуржцев во всех турнирах 18 матчей и не отметился результативными действиями. В июле этого года петербургский клуб объявил об уходе защитника, стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Футболист заявил, что хочет продолжить играть в России.

Источник: "Чемпионат"

Марио Фернандес Зенит
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