"Считаю ли переход в "Зенит" ошибкой? Нет, клуб вёл себя корректно по отношению ко мне. "Зенит" - большой клуб. Кроме того, я обрёл там много друзей", - сказал Фернандес.
Напомним, что Марио Фернандес присоединился к петербургскому "Зениту" прошлым летом на правах свободного агента. Защитник провел за петербуржцев во всех турнирах 18 матчей и не отметился результативными действиями. В июле этого года петербургский клуб объявил об уходе защитника, стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Футболист заявил, что хочет продолжить играть в России.
Источник: "Чемпионат"
Марио Фернандес: считаю ли переход в "Зенит" ошибкой? Нет, клуб вёл себя корректно по отношению ко мне
Бывший защитник "Зенита" Марио Фернандес оценил свое решение перейти в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"