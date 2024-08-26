"Все (члены ЭСК - прим. ред.) считают, что это ошибка арбитра. Возможно, Владимир (Москалев - прим. ред.) не видел всех деталей, но в таких эпизодах ему должен был помочь ВАР. Это ошибка судьи, и ВАР как раз и создан для того, чтобы помогать арбитру в поле исправлять такие решения. К сожалению, вчера этого сделано не было", - приводит слова Каманцева "РБ Спорт".
Данный эпизод произошёл в штрафной площади хозяев на 61-й минуте матча, когда "железнодорожники" вели со счётом 3:1. Главный арбитр Владимир Москалёв и судья на ВАРе Павел Шадыханов никак на него не отреагировали. В итоге встреча завершилась победой "Локомотива" со счётом 3:2. Набрав 15 очков, москвичи в турнирной таблице опередили "Зенит" и вышли на первое место в чемпионате России.
Каманцев - о фоле Ньямси в матче с "Ростовом": все члены ЭСК считают, что это ошибка судьи
Руководитель экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев прокомментировал эпизод в матче 6-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Ростовом", в котором Ньямси ударил по ноге защитника южан Осипенко.
Фото: Михаил Синицын / ТАСС