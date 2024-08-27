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У игрока "Динамо" Махачкала Никиты Глушкова родилась двойня во время матча со "Спартаком"

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В семье полузащитника махачкалинского "Динамо" Никиты Глушкова произошло пополнение во время матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со "Спартаком".
Фото: РИА Новости
"Давайте поздравим Никиту Глушкова, во время матча он стал папой", - поделился главный тренер "Динамо" Махачкала Хасанби Биджиев.

По данным журналиста Георгия Черданцева, в семье Глушкова родилась двойня - мальчик и девочка.

Махачкалинское "Динамо" одержало победу над московским "Спартаком" с минимальным счетом. Единственный гол в игре записал на свой счет форвард дагестанского клуба Гамид Агаларов, реализовав пенальти на 14-й минуте. Полузащитник Никита Глушков появился на поле с первых минут и отыграл весь матч.

Источник: "Матч ТВ"

Динамо Мх Спартак Никита Глушков Кубок России Хасанби Биджиев
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