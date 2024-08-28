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Игрок махачкалинского "Динамо" Глушков: приятно побеждать "Спартак", в детстве всегда болел против него

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Футболист "Динамо" Махачкала Никита Глушков высказался о победе над московским "Спартаком" (1:0).
Фото: "Динамо Махачкала"
"Игра со "Спартаком" особенная для любого футболиста в России. Это большой клуб, с ним всегда приятно играть, а тем более обыгрывать. Я, конечно, уважаю их игроков, но в детстве всегда болел против "Спартака", потому что из Санкт-Петербурга", - цитирует Глушкова "Чемпионат".

Вчера, 27-го августа, махачкалинское "Динамо" одержало победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0 в матче Пути РПЛ Кубка России. В текущем сезоне Никита Глушков провел за махачкалинский клуб во всех турнирах пять матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 700 тысяч евро.

После 6-ти сыгранных туров "Динамо" Махачкала занимает 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 5 очков.

Динамо Мх Никита Глушков Спартак
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