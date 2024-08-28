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Источник: Матвей Сафонов согласился приехать в сборную России на сентябрьские товарищеские матчи

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Вратарь французского футбольного клуба "ПСЖ" Матвей Сафонов согласился приехать в расположение сборной России для участия в сентябрьских товарищеских матчах против Вьетнама и Таиланда.
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, Матвей Сафонов попадет в окончательный список игроков, которые будут вызваны в сборную России.

Матчи сборной России пройдут во Вьетнаме 5-го и 7-го сентября. Соперниками сборной России станут сборные Вьетнама и Таиланда. Помимо Сафонова в расширенный список сборной России попали еще 4 вратаря: Евгений Латышонок ("Зенит"), Александр Максименко ("Спартак"), Илья Лантратов ("Локомотив") и Андрей Лунев ("Динамо").

В текущем сезоне Матвей Сафонов не сыграл ни одного официального матча. В обоих матчах французского чемпионата ворота парижского клуба защищал итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма. В двух матчах чемпионата итальянец пропустил 1 гол.

Источник: "РБ Спорт".

Сборная России Матвей Сафонов ПСЖ
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