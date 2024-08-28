По информации источника, Матвей Сафонов попадет в окончательный список игроков, которые будут вызваны в сборную России.
Матчи сборной России пройдут во Вьетнаме 5-го и 7-го сентября. Соперниками сборной России станут сборные Вьетнама и Таиланда. Помимо Сафонова в расширенный список сборной России попали еще 4 вратаря: Евгений Латышонок ("Зенит"), Александр Максименко ("Спартак"), Илья Лантратов ("Локомотив") и Андрей Лунев ("Динамо").
В текущем сезоне Матвей Сафонов не сыграл ни одного официального матча. В обоих матчах французского чемпионата ворота парижского клуба защищал итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма. В двух матчах чемпионата итальянец пропустил 1 гол.
Источник: "РБ Спорт".
Источник: Матвей Сафонов согласился приехать в сборную России на сентябрьские товарищеские матчи
Вратарь французского футбольного клуба "ПСЖ" Матвей Сафонов согласился приехать в расположение сборной России для участия в сентябрьских товарищеских матчах против Вьетнама и Таиланда.
Фото: GETTY IMAGES