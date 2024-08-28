"Понятно, что у каждого бывают спады, это нормальная история в футболе. Костя — молодой футболист, понятно, что он будет еще прибавлять. Несмотря на всю критику, он старается, играет на команду. Уверен, голы придут, все будет хорошо. Собаки лают, а караван идет", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах семь матчей и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. По итогам прошлого сезона форвард был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 6-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 12 набранных очков.
Агент Тюкавина: голы придут, все будет хорошо. Собаки лают, а караван идет
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, высказался об игре своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"