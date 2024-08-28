"Я не хочу здесь обвинять Джона Кордобу, поскольку это момент, который может случиться в игре. Это борьба. Футбол - это контактный спорт. Поэтому я был больше удивлен, что вообще не показали карточку нападающему. За этими ситуациями в футболе очень остро следят, и я со скамейки видел, что Джон не мог успеть [дотянуться] до мяча. Там сам Луня был на секунду раньше", - сказал Личка.
Матч 6-го тура РПЛ между "Динамо" и "Краснодаром" прошел 25 августа и завершился минимальной победой "быков" со счетом 1:0. На 79-й минуте нападающий Джон Кордоба в игровой эпизоде в борьбе за мяч врезался ногой в голову Андрея Лунева. Вратарь попросил замену, вместо него матч доигрывал Игорь Лещук. Сразу после игры в клубе были подозрения на сотрясение мозга, но позже опасения не подтвердились, голкипер будет тренироваться в общей группе.
После шести туров чемпионата "Динамо" с 12-ю набранными очками занимает четвертое место, имея равное количество очков с "Краснодаром". На втором месте идет петербургский "Зенит", имея в активе 14 баллов, лидирующую позицию занимает московский "Локомотив" с 15-ю набранными баллами.
Источник: Sport24
Личка - о столкновении Кордобы и Лунева: был удивлен, что не показали карточку нападающему
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка прокомментировал эпизод в матче "Динамо" и "Краснодара", в котором голкипер бело-голубых Андрей Лунев получил черепно-мозговую травму.
Фото: ФК "Динамо"