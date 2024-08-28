"Что нужно, чтобы "Спартак" стал чемпионом? Чтобы продолжали так играть. Смогут ли они поддерживать такой темп? Я посмотрел заявку на матч - у них там одни молодые ребята. Хотя и талантливые. Зорин и Мелешин мне нравятся. Барко в порядке", - сказал Аршавин.
После шести туров чемпионата "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Команда Деяна Станковича два раза играла вничью - с "Ахматом" (0:0) и "Зенитом" (0:0), одержала три победы - над "Факелом" (3:0), "Крыльями Советов" (3:0) и "Химками" (3:1). Единственное поражение случилось в 1-м туре, когда красно-белые уступили в гостях "Оренбургу" со счетом 0:2. В седьмом туре московский клуб примет на своем поле казанский "Рубин".
Источник: Telegram-канал "Футбольный Биги".
Аршавин рассказал, что нужно делать "Спартаку", чтобы стать чемпионами
Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о том, что необходимо "Спартаку", чтобы стать чемпионам в текущем сезоне.
Фото: Global Look Press