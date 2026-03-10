Ловчев раскритиковал оборону "Спартака"

"Оборона "Спартака" — это просто безобразие. Денисов, Литвинов, Рябчук — слабенькие футболисты, честно говоря.
То, что они сейчас творят в обороне… При этом в атаке есть приличные игроки, которые могут забить четыре гола и вырвать победу", — отметил Ловчев в разговоре с "Матч ТВ".
После зимнего перерыва "Спартак" обыграл в чемпионате "Сочи" (3:2) и "Акрон" (4:3), а также уступил в Кубке России московскому "Динамо" — 2:5.
С 35 очками красно-белые располагаются на 6 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В 21 туре команда сыграет в гостях с "Зенитом". Встреча пройдёт в субботу, 14 марта.