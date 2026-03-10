Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
20:45
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
БарселонаНе начат
Атлетико
23:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
23:00
БаварияНе начат

Заварзин оценил принцип Карседо в подборе состава "Спартака"

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин предположил, на какие критерии опирается новый главный тренер команды Хуан Карлос Карседо при подборе стартового состава.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению Заварзина, нынешний подбор игроков красно-белых не предназначен решать большие задачи.

"Спартак" находится в периоде становления. Удивляет, что Карседо выбирает состав не по кондициям игроков, а по росту — то 167 сантиметров, то 169, то 172. Они Марадоны, что ли? К сожалению, нет.

По крайней мере, смотришь на состав и понимаешь, что он не для больших задач. Думаю, что пока так и продолжатся эти качели — то вверх, то вниз", — отметил Заварзин в беседе с "Матч ТВ".

На данный момент под руководством Хуана Карседо "Спартак" одержал две победы в чемпионате — надо "Сочи" (3:2) и "Акроном" (4:3), — а также разгромно уступил в Кубке России московскому "Динамо" — 2:5.

Следующий матч красно-белые проведут в субботу, 14 марта, в гостях с "Зенитом" в рамках 21 тура чемпионата России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится