Заварзин оценил принцип Карседо в подборе состава "Спартака"

"Спартак" находится в периоде становления. Удивляет, что Карседо выбирает состав не по кондициям игроков, а по росту — то 167 сантиметров, то 169, то 172. Они Марадоны, что ли? К сожалению, нет.
По крайней мере, смотришь на состав и понимаешь, что он не для больших задач. Думаю, что пока так и продолжатся эти качели — то вверх, то вниз", — отметил Заварзин в беседе с "Матч ТВ".
На данный момент под руководством Хуана Карседо "Спартак" одержал две победы в чемпионате — надо "Сочи" (3:2) и "Акроном" (4:3), — а также разгромно уступил в Кубке России московскому "Динамо" — 2:5.
Следующий матч красно-белые проведут в субботу, 14 марта, в гостях с "Зенитом" в рамках 21 тура чемпионата России.