По информации источника, "железнодорожники" хотят продлить трудовое соглашение с игроком сборной Армении до конца 2028 года. Сейчас контракт действует до 30 июня 2026-го.
Сам футболист хочет продлить контракт, но только в том случае, если до конца трансферного окна ему не поступит предложение от европейских клубов.
Тикнизян перешел в "Локомотив" в августе 2021 года, в 96 матчах за клуб защитник забил 16 голов и сделал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings
Источник: "Локомотив" хочет продлить контракт с защитником Наиром Тикнизяном
Московский "Локомотив" планирует переподписать контракт с 25-летним защитником Наиром Тикнизяном.
Фото: ФК "Локомотив"