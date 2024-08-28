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Источник: "Локомотив" хочет продлить контракт с защитником Наиром Тикнизяном

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Московский "Локомотив" планирует переподписать контракт с 25-летним защитником Наиром Тикнизяном.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, "железнодорожники" хотят продлить трудовое соглашение с игроком сборной Армении до конца 2028 года. Сейчас контракт действует до 30 июня 2026-го.

Сам футболист хочет продлить контракт, но только в том случае, если до конца трансферного окна ему не поступит предложение от европейских клубов.

Тикнизян перешел в "Локомотив" в августе 2021 года, в 96 матчах за клуб защитник забил 16 голов и сделал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

Источник: Metaratings

Локомотив Наир Тикнизян
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