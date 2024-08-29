"Батраков мне уже надоел, все вопросы про него. Он молодец, хорошо старается, пусть и дальше так продолжает. В сборную России его вызвали заслуженно. Лоськова и Батракова не сравнивал, но, думаю, у них похожее видение поля", - заявил Сулейманов.
19-летний полузащитник Алексей Батраков принял участие во всех 6-ти матчах "Локомотива" на старте сезона в РПЛ. На его счету 3 забитых мяча и 5 результативных передач. Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным включил Алексея Батракова в расширенный список национальной команды на сентябрьские товарищеские матчи.
Напомним, во время паузы на игры сборных подопечные Валерия Карпина проведут две товарищеские игры. В четверг. 5-го сентября, сборная России сыграет со Вьетнамом. На 7-е сентября назначен матч против сборной Таиланда.
Источник: "Чемпионат"
Форвард "Локомотива" Сулейманов: Лоськова и Батракова не сравнивал, но у них похожее видение поля
Нападающий "Локомотива" Тимур Сулейманов прокомментировал вызов в сборную России полузащитника "железнодорожников" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"