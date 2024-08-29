Московский "Спартак" может расстаться с центральным защитником Алексисом Дуарте. Как сообщает Metaratings, агент футболиста предложил его услуги нескольким клубам из чемпионата Бразилии. Ранее сообщалось, что интерес к Дуарте проявляет испанская "Валенсия".
Парагвайский защитник еще не появлялся на поле в составе "Спартака" в новом сезоне. В январе 2023-го года Дуарте перешел в "Спартак" мз "Серро Портеньо" за 4 миллиона евро. Текущим летом состав красно-белых пополнил центральный защитник сборной Суринама Миенти Абена. Венгерский "Ференцварош" заработал на его трансфере 1.2 миллиона евро.
Metaratings: защитник Дуарте может покинуть "Спартак". Агент предложил его нескольким клубам из Бразилии
Защитник "Спартака" Алексис Дуарте может сменить клуб текущим летом.
Фото: "Матч ТВ"