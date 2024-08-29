"Многие считают, что на сегодняшний день он не очень нужен. Но я считаю, что в юбилейный год хороший игрок всегда пригодится, потому что обязательно нужно занять в нынешнем сезоне первое место. Я думаю, что с приходом Соболева, нападение только усилится. Я целиком и полностью выступаю "за" его переход", - сказал Боярский.
Этим летом в СМИ сообщали, что "Зенит" и "Спартак" ведут переговоры по трансферу Александра Соболева, однако переход на данный момент не состоялся. Недавно председатель правления петербургского клуба Александр Медведев опроверг слухи о том, что петербуржцы подписал российского форварда. 27 августа сине-бело-голубые объявили о переходе аргентинского нападающего Лусиано Гонду из "Архентинос Хуниорс". Напомним, после первого тура РПЛ руководство красно-белых отстранило Соболева от тренировок с первой командой. По информации СМИ, это произошло после того, как футболист в беседе с главным тренером Деяном Станковичем признался, что его мысли заняты переходом в "Зенит".
Источник: "Чемпионат"
Боярский: я целиком и полностью выступаю за переход Соболева в "Зенит"
Народный артист России и болельщика "Зенита" Михаил Боярский высказался за переход нападающего "Спартака" Александра Соболева.
Фото: "Чемпионат"