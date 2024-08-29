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Александр Медведев ответил на вопрос, когда "Зенит" объявит о трансфере Соболева

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев ответил на вопрос, когда ждать объявления о переходе нападающего "Спартака" Александра Соболева.
Фото: РИА Новости
"В сутках 24 часа", - кратко ответил Медведев на вопрос журналиста.

Напомним, футбольный комментатор Георгий Черданцев сегодня, 29 августа, поделился информацией о том, что переговоры по трансферу Соболева завершились положительно, осталось поставить подписи. Он добавил, что сделка завершится в течение дня. При этом Черданцев отметил, что нападающий Иван Сергеев должен перейти из "Зенита" в самарские "Крылья Советов".
Александр Соболев в текущем розыгрыше РПЛ за красно-белых успел провести только 70 минут в первом туре против "Оренбурга". После матча руководство "Спартака" решило отстранить футболиста от тренировок с первой командой.

Источник: Sport24

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