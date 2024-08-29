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Агент новичка "Зенита" Гонду: сможет ли он сыграть в матче "Пари НН"? Не думаю, но с физической формой у него все хорошо

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Агент новичка "Зенита" Лусиано Ганду Густаво Гони оценил шансы нападающего на дебют в ближайшем матче 7-го тура РПЛ с "Пари НН".
Фото: ФК "Зенит"
"Сможет ли он сыграть в ближайшем матче? Не знаю, не думаю. Но с физической формой у него все хорошо. Лусиано играл на прошлой неделе", - сказал агент.

Петербургский клуб 29 августа объявил о трансфере 23-летнего аргентинского нападающего Лусиано Гонду, перешедшего из "Архентинос Хуниорс", с ним подписали контракт до лета 2028 года. В 2024 году форвард сыграл 21 матч, в которых отличился пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

Встреча между "Пари НН" и "Зенитом" состоится в эту субботу, 31 августа, на стадионе в Нижнем Новгороде, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Сегодня, 29 августа, аргентинец участвовал в открытой тренировке сине-бело-голубых перед игрой с нижегородцами.

Источник: "Спорт Экспресс"

Лусиано Гонду Зенит
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