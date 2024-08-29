"Дзюба провалил прошлый сезон. Он забил слишком мало мячей для высокооплачиваемого нападающего. Поэтому сейчас клубы не хотят ему много платить. Главная причина в деньгах. Думаю, если бы Артем согласился играть за небольшую зарплату, то он не находился бы без клуба. Дзюбе надо понять, что он уже не стоит таких денег, как раньше", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Напомним, что нападающий Артем Дзюба по окончании сезона-2023/2024 покинул московский "Локомотив" на правах свободного агента. Сообщалось, что руководство клуба отказалось продлевать контракт с форвардом. В прошлом сезоне Дзюба отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в 25-ти встречах во всех турнирах.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 2 миллиона евро. Сообщалось, что нападающий может перейти в махачкалинское "Динамо" или китайский "Шанхай Шэньхуа", которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий.
Петржела: Дзюба провалил прошлый сезон, поэтому ему сейчас не хотят много платить
Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался об Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"