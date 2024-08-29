"Я не увидел спада в игре Тюкавина. В том году он не забивал семь матчей подряд. Сейчас он отдал голевую в первом матче, затем забил сам. А сколько он должен забивать? Он же не робот, не в приставку играет. Это футбол, здесь нельзя планировать число голов. Кому выходить на поле – это прерогатива тренера, но я не думаю, что Карпин вызывает Тюкавина, чтобы он сидел на скамейке", – цитирует Сафонова Metaratings
В текущем сезоне Константин Тюкавин провел 6 матчей за "Динамо" и отметился 1 забитым мячом. В прошлом сезоне в чемпионате России Тюкавин забил 15 мячей и поделил вторую строчку лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги 2023/24 с нападающим "Краснодара" Джоном Кордобой. Выше них расположился только форвард "Зенита" Матео Кассьерра.
В этом году Карпин уже дважды вызывал Тюкавина в сборную России и в предыдущем матче против сборной Беларуси (4:0) Тюкавин отметился забитым мячом. Сборная России проведет два товарищеских матча против сборной Вьетнама (5 сентября) и сборной Таиланда (7-го сентября). Обе встречи состоятся в городе Ханой, во Вьетнаме.
Алексей Сафонов: не думаю, что Карпин вызывает Тюкавина, чтобы он сидел на скамейке
Футбольный агент Алексей Сафонов высказал свое мнение о вызове в сборную России нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"