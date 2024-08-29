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Председатель правления "Зенита" Медведев подтвердил, что Соболев проходит медосмотр в Санкт-Петербурге

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В санкт-петербургском "Зените" подтвердили информацию о скором трансфере форварда "Спартака" Александра Соболева.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Александр Соболев выехал в Санкт?Петербург для прохождения углубленного медицинского обследования", - цитирует Медведева "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий "Спартака" Александр Соболев близок к переходу в "Зенит". Сообщалось, что форвард уже находится в Санкт-Петербурге и проходит медосмотр. Напомним, в текущем сезоне Соболев провел всего 67 минут за "Спартак" - в матче 1-го тура РПЛ против "Оренбурга" (0:2).

Информация о том, что Соболев договорился об условиях личного контракта с "Зенитом" появилась еще в июле. После игры с "Оренбургом" нападающий был отстранен от тренировок с основой "Спартака".

Зенит Александр Медведев Спартак Российские трансферы Александр Соболев
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