"У нас есть главный тренер, который готовит команду к предстоящему матчу. Когда у клуба нет доверия к тренеру, он меняет его. На сегодняшний день команду готовит Адиев к предстоящему матчу", - сказал Газзаев.
Ранее Адиев в комментарии в СМИ поделился своими мыслями о свое положении в клубе, предположив, что он близок к тому, чтобы уйти. После шести туров РПЛ "Ахмат" располагается на последнем 16-м месте в турнирной таблице, набрав четыре очка. Команда из Грозного дважды проигрывала, четыре раза играла вничью и пока что ни разу не одерживала победы.
В седьмом туре подопечные Магомеда Адиев сыграют дома с дебютантом чемпионата тольяттинским "Акроном". Встреча пройдет в эту субботу, 31 августа, на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Источник: "Чемпионат"
В "Ахмате" высказались о будущем главного тренера Магомеда Адиева
Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев высказался по поводу главного тренера грозненцев Магомеде Адиеве.
Фото: ФК "Ахмат"