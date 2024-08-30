"Иван Сергеев поехал вместе с командой на игру с "Пари НН". Вопрос трансфера Соболева никак не связан с Сергеевым. Можно ли сказать, что Иван точно останется в клубе? Я же не гадалка на кофейной гуще. Хочу сказать, что мы очень ценим Ивана за то, что он делает для "Зенита". Чего только стоит гол, который привёл ко второй звезде, такие вещи не забываются", - цитирует Медведева "Чемпионат".
В текущем сезоне Иван Сергеев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах пять матчей и отметился одной результативной передачей. Нападающий выступает за петербуржцев с зимы 2022 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего форварда в 5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона.
Ранее появилась информация, что Иван Сергеев может отправиться в аренду в самарские "Крылья Советов", нападающий ранее уже выступал за самарцев. Всего форвард записал на свой счет 51 забитый мяч и 7 голевых передач в 66-ти встречах за "Крылья Советов" во всех турнирах.
Медведев высказался о будущем Ивана Сергеева в "Зените"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о будущем Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Зенит"