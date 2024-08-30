"Разговоры, что Миллер был за переход Соболева, Семак — против, Медведев — за, — это попытки представить, что есть какие-то конфликты или противоречия. У нас отработана система обсуждений и принятия решений, поэтому никаких тяни-толкай не было. Если бы Семак был категорически против трансфера Соболева, вряд ли бы эта сделка состоялась", - цитирует Медведева "Чемпионат".
Сегодня, 30-го августа, нападающий Александр Соболев перешел из московского "Спартака" в петербургский "Зенит", подписав контракт по схеме "3+1". Ранее сообщалось, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак выступает против перехода форварда.
В сезоне-2023/2024 Соболев отметился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами в 34-х встречах за красно-белых во всех турнирах, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 7,5 миллионов евро.
После 6-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 14 очков. Завтра, 31-го августа, сине-бело-голубые сыграют на выезде с "Пари НН" в 7-м туре чемпионата России.
Медведев: если бы Семак был категорически против трансфера Соболева, вряд ли бы эта сделка состоялась
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о переходе Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"