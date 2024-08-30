Сообщается, что руководство московского "Спартака" впервые выразили готовность расстаться с 27-летним форвардом в конце сезона-2023/24. Тогда произошёл конфликт между игроком и и.о. главного тренера красно-белых Владимиром Слишковичем.
Утверждается, что Соболев на слова Слишковича до игры финала Пути регионов Кубка России с "Балтикой", когда тренер принял решение не брать нападающего в Калининград, "Посмотришь матч на диване" якобы после матча, когда москвичи проиграли, ответил: "Теперь финал оба на диване посмотрим". Об этом узнали в руководстве "Спартака", которое решило, что у футболиста нет будущего в команде.
Официально о переходе Александра Соболева из "Спартака" в "Зенит" объявили 30 августа. Переговоры между клубами, по сообщениям СМИ, шли в течение всего лета. В конце июля после проигрыша "Спартака" "Оренбургу" в матче 1-го тура чемпионата России нападающего отстранили от занятий с основной командой.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Спартак" решил продать Соболева после конфликта со Слишковичем в конце прошлого сезона
По информации СМИ, руководство московского "Спартака" приняло решение продать нападающего Александра Соболева в конце сезона-2023/24.
Фото: Денис Бушковский / "Матч ТВ"